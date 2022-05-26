Минфин заявил, что продолжит платить по госдолгу в рублях

Минфин России заявил, что на фоне ужесточения внешних ограничений намерен и дальше осуществлять выплаты по госдолгу в рублях, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что платежным агентом станет Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который и будут проходить платежи, у получателей будет возможность конвертировать рубли в валюту.

«Отказ Минфина США в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу России ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты», — отметили в министерстве, добавив, что это решение также «подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре».

Ранее власти США не продлили срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдолгРубльМинфин РФ
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