Минфин заявил, что продолжит платить по госдолгу в рублях

В сообщении говорится, что платежным агентом станет Национальный расчетный депозитарий (НРД), через который и будут проходить платежи, у получателей будет возможность конвертировать рубли в валюту.

«Отказ Минфина США в продлении лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу России ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты», — отметили в министерстве, добавив, что это решение также «подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре».

Ранее власти США не продлили срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

