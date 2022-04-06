Песков не исключил возможности искусственного дефолта в России

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для обслуживания своих долгов, но вместе с тем не исключается и организация искусственного дефолта, сообщает ТАСС.

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«Вы знаете, что значительная сумма наших резервов заблокирована в зарубежных государствах, поэтому, если эта блокировка будет продолжаться, и из заблокированных сумм также будут блокироваться эти переводы для обслуживания долгов, они могут выплачиваться в рублях. Если это невозможно, ну теоретически, конечно, может быть организована какая-то дефолтная ситуация. Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — добавил Песков.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что запрет по выплате долговых обязательств России в долларах может привести к техническому дефолту, но пока ещё есть шансы этого избежать.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДолгиРоссияДефолтПесков
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