Торговые центры «Мега» продолжат работу в России

Торговые центры «Мега» не будут останавливать свою работу в России, сообщает пресс-служба Ingka Group.

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В сообщении говорится, холдинг, в который входят IKEA и Мега, продолжит предпринимать действия по обеспечению безопасности своих сотрудников.

«Торговые центры «Мега» будут продолжать работать, чтобы люди в России имели доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки», - отмечается в заявлении Ingka Group.

Ранее компания IKEA приняла решение временно остановить работу своих магазинов на территории России и Белоруссии, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:РоссияТорговые ЦентрыМагазины
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