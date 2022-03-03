Торговые центры «Мега» продолжат работу в России

В сообщении говорится, холдинг, в который входят IKEA и Мега, продолжит предпринимать действия по обеспечению безопасности своих сотрудников.

«Торговые центры «Мега» будут продолжать работать, чтобы люди в России имели доступ к своим повседневным потребностям и предметам первой необходимости, таким как продукты питания, бакалейные товары и аптеки», - отмечается в заявлении Ingka Group.

Ранее компания IKEA приняла решение временно остановить работу своих магазинов на территории России и Белоруссии, сообщает РИА ФАН.

