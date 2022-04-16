В Китае заявили, что за антироссийские санкции США будет расплачиваться весь мир
Необдуманные санкции в отношении России – очередная геополитическая авантюра США, за которую придется расплачиваться всему миру. Об этом пишет Global Times.
Как отмечает китайская газета, последствием кризиса на Украине и рестрикций Запада стали стремительный рост цен на энергоресурсы и глобальная инфляция. При этом США пытаются «переложить вину» на другие государства за рост цен, тем самым скрыв капитуляцию перед коронавирусной инфекцией и издержки от антироссийских санкций.
«В момент, когда глобальные цепочки поставок еще не в полной мере восстановились после пандемии, ситуация на Украине и антироссийские санкции усугубляют перебои со снабжением. Мы наблюдаем дефицит энергоресурсов, сырья и продовольствия, а страны мира в этих условиях несут основное бремя нагрузки от геополитических авантюр США», — подчеркивает издание.
Газета отмечает, что санкции вредят интересам развивающихся стран, не защищенных от высокой инфляции в сфере импорта товаров первой необходимости; многие из них уже столкнулись с серьезными проблемами. В таких условиях остается надеяться, что Запад «сосредоточит усилия на решении все более многочисленных экономических проблем, чреватых серьезными глобальными последствиями», заключается в материале.
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