В США заявили, что не пытаются никого заставить вводить санкции против РФ

Власти США не пытаются убеждать другие страны поддерживать позицию Вашингтона по вопросу санкций в отношении РФ. Такое заявление сделал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, «не разочарован ли Вашингтон тем, что Израиль и Индия до сих пор не выразили поддержки».



По словам Салливана, США пытаются «двигаться к большему консенсусу в отношении действий России» и реакции на них.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



