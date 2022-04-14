В США заявили, что не пытаются никого заставить вводить санкции против РФ
Власти США не пытаются убеждать другие страны поддерживать позицию Вашингтона по вопросу санкций в отношении РФ. Такое заявление сделал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос, «не разочарован ли Вашингтон тем, что Израиль и Индия до сих пор не выразили поддержки».
По словам Салливана, США пытаются «двигаться к большему консенсусу в отношении действий России» и реакции на них.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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