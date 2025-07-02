Россиянин Гавриков стал игроком клуба НХЛ «Рейнджерс»
Российский защитник Владислав Гавриков стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Контракт хоккеиста с клубом рассчитан на 7 лет. По данным СМИ, Гавриков заработает в «Нью-Йорк Рейнджерс» $49 млн.
Владиславу Гаврикову 29 лет. Хоккеист выступал за петербургский СКА, ярославский «Локомотива», в НХЛ играл за «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз». В 2018 году Гавриков стал олимпийским чемпионом по хоккею с шайбой в составе сборной олимпийских спортсменов из России.
Между тем стало известно, что команды из российских звезд НХЛ и Континентальной хоккейной лиги проведут благотворительный «Матч года», он состоится 13 июля, сообщает РЕН ТВ.
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