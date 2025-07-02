На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы актера Гогунского

Украинский Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского к 12 годам заключения. Об этом сообщает портал «Полтавская волна», ссылаясь на соответствующее постановление.

Решение по делу артиста-уроженца Кременчуга Полтавской области приняли еще 5 марта. Гогунского заочно приговорили к лишению свободы и конфисковали его имущество на Украине.

По данным суда, актер привлечен к ответственности за поддержку специальной военной операции и проведение концертов для российских военнослужащих.

Ранее Винницкий горсуд заочно приговорил блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам заключения с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность» Украины, пишет Ura.ru.

