На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы актера Гогунского
Украинский Винницкий городской суд заочно приговорил российского актера Виталия Гогунского к 12 годам заключения. Об этом сообщает портал «Полтавская волна», ссылаясь на соответствующее постановление.
Решение по делу артиста-уроженца Кременчуга Полтавской области приняли еще 5 марта. Гогунского заочно приговорили к лишению свободы и конфисковали его имущество на Украине.
По данным суда, актер привлечен к ответственности за поддержку специальной военной операции и проведение концертов для российских военнослужащих.
Ранее Винницкий горсуд заочно приговорил блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова к 10 годам заключения с конфискацией имущества за «посягательство на территориальную целостность» Украины, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru