Байден подпишет законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с РФ
Президент США Джо Байден намерен подписать законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Белого дома Джен Псаки.
Также Байден намерен подписать законопроект о запрете импорта энергоносителей из РФ.
Ранее Конгресс США одобрил соответствующие законопроекты. Решения были приняты на фоне военной операции РФ на территории Украины.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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