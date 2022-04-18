Арендодатели предрекли замену ушедших иностранных компаний российскими к сентябрю

Управляющий директор компании Praedium, президент Ассоциации «КОКОН» Александр Ошурко предположил, что уже осенью новые компании займут площади международных корпораций, которые в настоящий момент приостановили или полностью завершили свою деятельность в России.

«Есть российские компании, которые тесно связаны с поставкой каких-то товаров от западных производителей, и они тоже будут думать, как им поступать. Вся их деятельность, направленная на продажу этих товраов, осложнена. Новых логистических цепочек пока нет, надо переориентироваться на какой-то другой бизнес. Эти компании, соответственно, будут сокращать. Но рынок пустым не будет. Нет одного вендера – будет другой. Если нам компания «Procter & Gamble» перестанет поставлять порошок и зубную пасту, мы же не будем ходить в грязной одежде и с нечищенными зубами? Такого не будет. Найдутся другие компании, которые будут это делать. А этим компаниям для развития нужны будут площади. Условно, это такая временная история. Сейчас часть площадей сократится, но в дальнейшем, скорее всего, другие компании их заберут», - заявил Ошурко.



Ранее руководитель брокерского отдела консалтинговой компании OF.ru, член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг рассказал в пресс-центре НСН, что в небоскребах «Москва-Сити» можно снять небольшое помещение за 50 тысяч рублей.