Арендодатели предрекли замену ушедших иностранных компаний российскими к сентябрю
Площади, пустующие из-за ухода международных компаний, вскоре займут другие поставщики, выразил уверенность президент Ассоциации «КОКОН» Александр Ошурко.
Управляющий директор компании Praedium, президент Ассоциации «КОКОН» Александр Ошурко предположил, что уже осенью новые компании займут площади международных корпораций, которые в настоящий момент приостановили или полностью завершили свою деятельность в России.
«Есть российские компании, которые тесно связаны с поставкой каких-то товаров от западных производителей, и они тоже будут думать, как им поступать. Вся их деятельность, направленная на продажу этих товраов, осложнена. Новых логистических цепочек пока нет, надо переориентироваться на какой-то другой бизнес. Эти компании, соответственно, будут сокращать. Но рынок пустым не будет. Нет одного вендера – будет другой. Если нам компания «Procter & Gamble» перестанет поставлять порошок и зубную пасту, мы же не будем ходить в грязной одежде и с нечищенными зубами? Такого не будет. Найдутся другие компании, которые будут это делать. А этим компаниям для развития нужны будут площади. Условно, это такая временная история. Сейчас часть площадей сократится, но в дальнейшем, скорее всего, другие компании их заберут», - заявил Ошурко.
Ранее руководитель брокерского отдела консалтинговой компании OF.ru, член ассоциации «КОКОН» Виктор Розенберг рассказал в пресс-центре НСН, что в небоскребах «Москва-Сити» можно снять небольшое помещение за 50 тысяч рублей.
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