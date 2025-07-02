Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов

Малайзия и Россия обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом заявил директор по международному продвижению по Европе, Америке, Океании малайзийского офиса по туризму Акбал Сетия в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас ведутся переговоры между властями двух стран.

«Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду», - подчеркнул Сетия.

Чиновник напомнил, что ранее между Россией и Малайзией летали прямые рейсы, и Сетия верит, что такое сообщение возобновится.

Между тем лидер Индонезии Прабово Субианто заявил о готовности страны увеличить количество прямых авиарейсов с РФ, пишет Ura.ru.

