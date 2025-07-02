В Калифорнии произошел мощный взрыв на складе фейерверков
Мощный взрыв прогремел на складе фейерверков в округе Йоло американского штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении офиса окружного шерифа.
Вокруг места инцидента создали зону эвакуации радиусом в 1,6 км. После ЧП на объекте начался пожар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу», - отметили в офисе шерифа.
Причина взрыва пока неизвестна.
Ранее взрыв произошел на фабрике фейерверков в провинции Хунань на юге Китая, здание было частично разрушено. В результате погиб один человек, шестеро пострадали, пишет 360.ru.
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