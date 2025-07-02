ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств

Партия ЛДПР запустит собственный Telegram-бот для знакомств «Обоюдно». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединения.

В партии назвали новинку «уникальным русским ботом для честных знакомств и отношений».

«Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации - только проверенные данные», - отмечается в сообщении.

Бот в мессенджере поможет в поиске единомышленников и создания семьи. Алгоритм рекомендаций будет действовать по геоданным и при этом помогать найти «близких по духу и увлечениям». В бот включат поддержку фото и видео, верификацию пользователей, а благодаря системе проверки анкет желающие познакомиться будут защищены от пустых страниц, мошенников и мигрантов «с нечестными намерениями».

Ранее в МВД предложили применять функционал портала «Госуслуги» при регистрации пользователей на сервисах для знакомств и отмечать, привлекался ли человек к уголовной ответственности., напоминает Ura.ru.

