ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств
Партия ЛДПР запустит собственный Telegram-бот для знакомств «Обоюдно». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединения.
В партии назвали новинку «уникальным русским ботом для честных знакомств и отношений».
«Больше никаких фейковых аккаунтов и недостоверной информации - только проверенные данные», - отмечается в сообщении.
Бот в мессенджере поможет в поиске единомышленников и создания семьи. Алгоритм рекомендаций будет действовать по геоданным и при этом помогать найти «близких по духу и увлечениям». В бот включат поддержку фото и видео, верификацию пользователей, а благодаря системе проверки анкет желающие познакомиться будут защищены от пустых страниц, мошенников и мигрантов «с нечестными намерениями».
Ранее в МВД предложили применять функционал портала «Госуслуги» при регистрации пользователей на сервисах для знакомств и отмечать, привлекался ли человек к уголовной ответственности., напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Самозапрет на кредиты установили более 12 млн человек
- ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»
- В Калифорнии произошел мощный взрыв на складе фейерверков
- Россиянин Гавриков стал игроком клуба НХЛ «Рейнджерс»
- ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств
- Малайзия и Россия ведут переговоры о запуске прямых авиарейсов
- На Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы актера Гогунского
- Силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников
- В Суэцком заливе затонула буровая установка, четыре человека погибли
- СМИ: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru