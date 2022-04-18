Путин заявил о провале санкционного блицкрига в отношении России
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за антироссийских санкций пострадали также страны, которые их ввели, сообщает ТАСС.
По его словам, в США и Европе отмечается рост инфляции и безработицы, ухудшается экономическая динамика, уровень жизни граждан снижается.
На совещании по социально-экономическим вопросам российский лидер отметил, что стратегия экономического блицкрига Запада в отношении РФ провалилась.
«Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», - заключил президент РФ.
Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов заявил, что санкции Запада против России влияют на рост инфляции в мире и в том числе в США, спишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru