Путин заявил о провале санкционного блицкрига в отношении России

По его словам, в США и Европе отмечается рост инфляции и безработицы, ухудшается экономическая динамика, уровень жизни граждан снижается.

На совещании по социально-экономическим вопросам российский лидер отметил, что стратегия экономического блицкрига Запада в отношении РФ провалилась.

«Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах. Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась», - заключил президент РФ.

Ранее доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов заявил, что санкции Запада против России влияют на рост инфляции в мире и в том числе в США, спишут «Известия».

