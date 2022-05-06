«Триллионы для регионов»: России пора списывать долги республик и областей

Госдолг регионов составляет 2,5 млрд рублей, при этом списывать их надо не точечно а большинству субъектов Федерации, сказал в эфире НСН Владимир Климанов.

Россия может списать долги регионов, составляющие 2,5 трлн рублей, поскольку сейчас создалась критическая ситуация, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром с учетом санкций Запада и сложной экономической ситуации.

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«Списание долго возможно только в критических случаях, которые, наверное, характеризуют ситуацию текущего момента. Поэтому рассмотреть возможность списания возможно. Когда практически все субъекты федерации ей должны, это говорит о несовершенстве процесса. Наверное, здесь нужно говорить о списании, которое затронет большинство регионов. Иначе, если к этому подходить индивидуально, практика будет совсем негативной», - сказал Климанов.

При этом он рассказал, сколько должны регионы федеральному центру.

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«Объем государственного долга регионов сейчас составляет порядка 2,5 трлн рублей, из которых за последний год более половины – это кредиты из федерального бюджета, их объем уже превысил 1,5 трлн рублей. И это без учета новой формы долговой зависимости в виде инфраструктурных бюджетных кредитов, которые в объеме 500 млрд рублей было решено предоставить в прошлом году по инициативе президента. При этом сумма коммерческого долга сокращается в силу того, что в условиях кризиса принято решение о его реструктуризации», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН посоветовал россиянам не «сидеть в валюте», а хранить сбережения в рублях или акциях «Газпрома».

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