Великобритания запретила импорт серебра и икры из России

Правительство Великобритании ввело запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру, сообщает пресс-служба британского Министерства финансов.

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В сообщении говорится, что новые санкции направлены на дальнейшую «изоляцию российской экономики».

«Также на 35 процентных пунктов повышаются тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», - добавили в пресс-службе.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список еще 26 юридических и физических лиц из России, в том числе генерального директора РЖД Олега Белозерова и официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: flickr/momo
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