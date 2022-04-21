Великобритания запретила импорт серебра и икры из России

В сообщении говорится, что новые санкции направлены на дальнейшую «изоляцию российской экономики».

«Также на 35 процентных пунктов повышаются тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», - добавили в пресс-службе.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список еще 26 юридических и физических лиц из России, в том числе генерального директора РЖД Олега Белозерова и официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, сообщает журнал «Профиль».