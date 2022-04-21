Великобритания запретила импорт серебра и икры из России
Правительство Великобритании ввело запрет на импорт российских товаров из серебра, изделий из дерева, а также элитных продуктов, включая икру, сообщает пресс-служба британского Министерства финансов.
В сообщении говорится, что новые санкции направлены на дальнейшую «изоляцию российской экономики».
«Также на 35 процентных пунктов повышаются тарифы на продукцию из России и Белоруссии стоимостью около 130 млн фунтов стерлингов, включая алмазы и каучук», - добавили в пресс-службе.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список еще 26 юридических и физических лиц из России, в том числе генерального директора РЖД Олега Белозерова и официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, сообщает журнал «Профиль».
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