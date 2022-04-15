Минпромторг сообщил о саботаже перевозчиками поставок российской продукции
Ряд зарубежных логистических компаний отказывается возить российские грузы. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.
«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь из недружественных государств», — отмечается в сообщении ведомства.
Кроме того, трудности с грузоперевозками возникают из-за запрета Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами.
Минпромторг следит за ситуацией и помогает компаниям из РФ в решении проблем с доставкой продукции в условиях санкций, пишет RT.
Ранее гендиректор Русского агентства складского сервиса и дистрибьюции (RWDS) Леонид Шляпников рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что основные проблемы для участников рынка грузоперевозок на фоне санкций – дефицит контейнеров и дисбаланс импорта с экспортом. В свою очередь, управляющий директор транспортно-экспедиционной компании «Нетворк Логистик» Владислав Бекоев отметил, что в нынешних условиях объемы заказов упали на 30%, а в компаниях начались увольнения.
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