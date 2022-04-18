«Без упаковки и запчастей»: В России предрекли крах продуктового производства

Без запчастей для иностранного оборудования и упаковки в России будет невозможно производство продуктов, отметил в эфире НСН директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. 


Запрет на въезд в Россию европейских фур с продовольствием еще больше усугубит проблемы с логистикой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Ранее российские производители продуктов питания призвали правительство не запрещать въезд в страну для фур из Европы. Востриков отметил, что в противном случае в РФ будет невозможно производство продуктов.

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«Многие пищевые предприятия в России работают на западных технологических линиях. Это оборудование требует, как сервисного обслуживания, так и поставки некоторых запасных частей. Некоторые производители заменяют их довольно часто. Кроме того, если нет запрета по продуктам питания, то упаковка по некоторым позициям просто не производится в России и ее необходимо ввозить из-за рубежа. Упаковка и запчасти не относятся к категории продуктов питания, хотя без них выпуск продуктов в привычном для покупателей виде зачастую невозможен. Сейчас многие предприятия перешли на то, что товар передается на складе производителя. Это осложняет поставки по времени и возможностям в дополнении к трудностям с платежами», - объяснил он.

По его словам, запрет европейских фур в России может привести к еще большим проблемам с логистикой в стране.

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«Российские и белорусские машины не пускают в Европу, поэтому мы не можем въехать туда. Если будет запрет на въезд европейского транспорта, то это влечет необходимость перегрузки в буферной зоне с машины на машину. С учетом того, что сейчас у нас логистика и так очень сильно хромает, и есть пробки по 80 километров, это уже привело к тому, что стоимость перевозок из Европы увеличилась в два раза. Перегрузка требует дополнительное место, грузчиков, которые должны перебросить товар из одной фуры в другую. Это будет вести к дальнейшему замедлению логистики, которая и сейчас очень сильно хромает. Если европейским фурам будет запрещен въезд, то, пока мы ищем возможности импортозамещения или сотрудничества с юго-восточной Азией, это будет не самым подходящим моментом», - заключил Востриков.

Ранее профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о расширении списка запрещенных к ввозу в РФ товаров выглядят непонятными и абсурдными.

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