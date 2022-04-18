«Без упаковки и запчастей»: В России предрекли крах продуктового производства

«Российские и белорусские машины не пускают в Европу, поэтому мы не можем въехать туда. Если будет запрет на въезд европейского транспорта, то это влечет необходимость перегрузки в буферной зоне с машины на машину. С учетом того, что сейчас у нас логистика и так очень сильно хромает, и есть пробки по 80 километров, это уже привело к тому, что стоимость перевозок из Европы увеличилась в два раза. Перегрузка требует дополнительное место, грузчиков, которые должны перебросить товар из одной фуры в другую. Это будет вести к дальнейшему замедлению логистики, которая и сейчас очень сильно хромает. Если европейским фурам будет запрещен въезд, то, пока мы ищем возможности импортозамещения или сотрудничества с юго-восточной Азией, это будет не самым подходящим моментом», - заключил Востриков.

Ранее профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что предложения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о расширении списка запрещенных к ввозу в РФ товаров выглядят непонятными и абсурдными.

