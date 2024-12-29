«1,6 млн штук за год»: В автоотрасли подвели итоги года и предупредили о росте цен
По итогам 2024 года российский рынок новых автомобилей перешагнет планку в 1,6 миллиона штук, несмотря на начавшееся в ноябре снижение продаж, а в 2025 году отрасль может столкнуться с новыми трудностями. Подробнее – в материале НСН.
Россияне удивили автоотрасль летом 2024 года, активно приобретая машины, несмотря на ставки автокредитов в 27-28%, однако в ноябре спрос на авто резко упал из-за возросшей ключевой ставки и повышения утильсбора, рассказали опрошенные НСН эксперты в автоотрасли.
ИТОГИ 2024: АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ И ЗАТОВАРИВАНИЕ СКЛАДОВ
Так, генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский заявил в эфире НСН, что к концу года российский авторынок превысит планку в 1,6 миллиона проданных авто.
«По итогам 2024 года российский рынок новых автомобилей перешагнет планку в 1,6 миллиона штук, несмотря на снижение продаж, начавшееся в ноябре. Вообще, уходящий год был как американские горки. В начале года дилеры избавлялись от остатков 2023 года с большими акциями по скидкам. Далее рынок был очень активный в части спроса, и продажи росли от месяца к месяцу. Однако в третьем квартале рост утильсбора, повышение ставки ЦБ и дополнительные ограничения на рынок кредитования уронили продажи. Самым неожиданным в текущем году был безудержный рост продаж в течении лета. Большой неожиданностью также стало то, что даже при ставке автокредитов 27-28% они все равно пользовались популярностью», - сказал собеседник НСН.
По его словам, на конец 2024 года на складах крупнейших автодилеров РФ останутся четырех-шестимесячные остатки, когда как на конец 2021 года остатки на складах составляли двухмесячный объем продаж.
«Во втором полугодии 2024 года мы ожидали, что Банк России начнет снижать ключевую ставку. Это было заложено в прогнозах, на которые ориентировались все игроки рынка. Соответственно, мы тоже строили свои бизнес-планы, отталкиваясь от этого. Однако Банк России пересмотрел свой прогноз. На конец 2024 года сток нераспроданных автомобилей, по которым получены ЭПТС (электронные паспорта транспортных средств – прим. НСН), очень велик. Сейчас можно говорить о четырех-шести месячных остатках на складах, это крайне высокий показатель при нынешней стоимости денег. Для примера, в конце 2021 года при объемах продаж, сопоставимых с этим годом, объем складов был равен двухмесячным продажам. Причины роста стока очевидны. Все хотели предугадать развитие ситуации и пытались сработать на опережение, наполняя склады. Кто-то от этого выиграл, а кто-то проиграл. Чтобы нормализовать ситуацию, необходимо продавать стоки и сокращать объемы ввозимых авто, чтобы не накачивать рынок», - отметил Ольховский.
В свою очередь генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич заявил, что в 2024 году россияне избавились от предрассудков, связанных с китайскими автомобилями, и более охотно стали обменивать свои европейские авто с пробегом на новых «китайцев».
«Первый фактор, который повлиял на итоги 2024 года - это принятие китайских марок массовым потребителем. В 2024 году клиенты наконец избавились от предубеждений и стали активно обменивать свои автомобили с пробегом ушедших марок на новые авто китайского производства. Этому способствовали и отложенная в 2022-2023 покупка, и увеличение стоимости содержания старого автомобиля по причине сложной логистики запчастей, и инфляции. Для многих стало очевидным, что новый продукт с заводской гарантией в большинстве случаев лучше и выгоднее, чем авто с пробегом. Это один из основных драйверов роста продаж в 2024 году. Второй - это рост ключевой ставки ЦБ. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ стала своеобразным стоп-краном для всего автобизнеса в конце года. Цены на авто по итогам года выросли, но незначительно. Отчасти их рост компенсировался акциями и поддержками со стороны производителей, которые активно стимулировали продажи. А в конце года значительные товарные запасы «по старым ценам» наравне с падением продаж сдерживают рост цен», - заявил собеседник НСН.
ПЛАНЫ 2025: УТИЛЬСБОР, КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА И РОСТ ЦЕН
В 2025 году цены на автомобили, ввезенные в РФ по новому курсу валют и с новым утильсбором, вырастут, сказал НСН Андрей Ольховский.
«Два тренда которые будут наблюдаться в начале 2025 года: авто, ввезенные по старым ценам и по старому утильсбору, будут продаваться в той же цене. Новые автомобили, которые «приехали» с новым утильсбором и по новому курсу валют, подорожают. Ценообразование будут формировать импортеры, исходя из многих факторов и их бизнес-моделей. Наиболее популярны будут модели, по которым нет запасов на стоке, по ним в первую очередь произойдет корректировка цены. В 2025 году авторынок будет динамично следовать за теми изменениями в экономики, которые будут происходить. Если Банк России и далее будет вести жесткую денежно-кредитную политику, объем продаж автомобилей начнет существенно снижаться, потому что значительная часть автомобилей продается с использованием финансовых продуктов. Главные ожидания – это снижение ключевой ставки хотя бы в конце 2025 года», - поделился эксперт.
Андрей Терлюкевич в свою очередь допустил возможное сокращение российского авторынка до 40% и рост цен на новые автомобили в связи с индексацией ставок утильсбора.
«В ноябре продажи упали на 29% и этот тренд продолжится как минимум в первой половине 2025 года. Есть вероятность, что рынок в 2025 может сократиться на 35-40%, причем не только в количестве продаж. При такой стоимости финансирования многих дилеров ждет банкротство, а марки с низкой долей продаж могут покинуть рынок. Также сыграли изменение правил ввоза автомобилей на территорию России из стран Евразийского экономического союза с апреля 2024 года и индексация утильсбора с октября. Изменение схемы параллельного импорта сделало невыгодным ввоз большинства автомобилей из стран ЕАЭС, что положительно сказалось на продажах официальных импортеров и локальных производителях. Ожидание повышения ставок утильсбора послужило стимулом роста продаж в третьем квартале 2024 года, в особенности в сентябре, обеспечив переток клиентов с четвертого квартала 2024 года. Но в 2025 году индексация ставок утильсбора приведет к росту цен. Это станет негативным фактором наравне с ослаблением рубля и дорогим финансированием», - отметил Терлюкевич.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что цены на новые автомобили в РФ к 2030 году вырастут в два раза.
«Мы видим, что цены увеличились. Ясно было, что шоковая перестройка всего рынка именно к этому приведет, и девальвация рубля существенная за это время произошла, и инфляция у нас с разной скоростью, но накопительным итогом большая. В будущем нас ждет, может быть, и меньший рост, но тоже существенный. Не исключено, что к 2030 году цены еще в два раза вырастут. В пользу этого в первую очередь говорит график повышения утильсбора. С учетом состоявшегося повышения размер утильсбора и приведет к удорожанию нашей отечественной продукции в два раза. Потому что, несмотря на то, что они получают субсидии из бюджета, рост непродуктивных издержек и в целом неэффективная экономическая модель, в частности в автомобильной промышленности, приводят к неконтролируемому росту цен, который обуздать, к сожалению, невозможно», - сказал Жигалов.
ЭЛЕКТРОМИР
Андрей Ольховский предрек рост числа электромобилей на российских дорогах.
«Сегмент автомобилей с электрическим приводом будет стабильно расти, гибриды покажут очень существенный рост за счет развития китайского производства. А вот доля продаж классических автомобилей с ДВС будет постепенно сокращаться», - отметил эксперт.
Повсеместное использование электромобилей будет возможно, когда инфраструктура, необходимая «электричкам», будет развита на том же уровне, на котором сейчас находится инфраструктура для бензиновых или дизельных машин, заявила НСН автоэксперт, представитель компании – поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева.
«Не секрет, что электричество вытесняет двигатели внутреннего сгорания. Электрички более просты в производстве, у них меньше деталей, чем у машин с ДВС. По сути, повсеместному распространению электромобилей на дорогах мешает отсутствие инфраструктуры. Есть страны, в которых инфраструктура развита лучше, - это Китай и США, например, у них большее количество заправочных станций для электромобилей. В Китае есть не только зарядные устройства для электромобилей, но и станции, на которых могут оперативно заменить саму батарею: разряженная батарея остается заряжаться, а электромобиль едет дальше с новой батареей. Когда вот такие технологии будут повсеместно, как у нас сейчас есть бензозаправки в каждом уголке мира, тогда и будет полное замещение. Сейчас все самые современные машины выходят с гибридными двигателями, чтобы увеличить мощность, потому что мощность ДВС достигла своего пика», - сказала эксперт.
По ее словам, ближайшие несколько лет станут эпохой прорыва электромобилей.
«Помимо развития инфраструктуры для большего внедрения электромобилей в повседневную жизнь нужно увеличивать запасы батарей. Соответствующие разработки уже ведутся. Кроме того, правительства многих стран делают все, чтобы люди больше пользовались электромобилями: вводят льготы, отменяют налоги, в Москве бесплатная парковка для электромобилей. Если сравнить по цене такие китайские электрокары, как Zeekr с другими спортивными машинами с ДВС, схожими по мощности, то разница в стоимости будет колоссальной. К слову, Goldman Sachs Bank, известный своими шокирующими прогнозами, заявил, что следующий год будет эпохой прорыва электромобилей», - заключила собеседница НСН.
Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева рассказывала «Радиоточке НСН», что увеличение ввозных пошлин и утильсбора обрушило спрос на электромобили в России, машины стали стоить дороже, а льготы и преференции в виде бесплатной парковки не помогают.
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