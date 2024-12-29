«1,6 млн штук за год»: В автоотрасли подвели итоги года и предупредили о росте цен

По ее словам, ближайшие несколько лет станут эпохой прорыва электромобилей.

«Помимо развития инфраструктуры для большего внедрения электромобилей в повседневную жизнь нужно увеличивать запасы батарей. Соответствующие разработки уже ведутся. Кроме того, правительства многих стран делают все, чтобы люди больше пользовались электромобилями: вводят льготы, отменяют налоги, в Москве бесплатная парковка для электромобилей. Если сравнить по цене такие китайские электрокары, как Zeekr с другими спортивными машинами с ДВС, схожими по мощности, то разница в стоимости будет колоссальной. К слову, Goldman Sachs Bank, известный своими шокирующими прогнозами, заявил, что следующий год будет эпохой прорыва электромобилей», - заключила собеседница НСН.

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева рассказывала «Радиоточке НСН», что увеличение ввозных пошлин и утильсбора обрушило спрос на электромобили в России, машины стали стоить дороже, а льготы и преференции в виде бесплатной парковки не помогают.

