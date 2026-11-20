Путин призвал украинцев перейти на правильную сторону истории
Украинцам следует думать о будущем и объединять усилия вместе с Россией. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель» он отметил, что Украина и Россия «должны объединять свои усилия для достижения общих целей».
«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону... она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», - сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что у России нет желания продолжать вооруженный конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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