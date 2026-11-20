В интервью Эмиру Кустурице для фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель» он отметил, что Украина и Россия «должны объединять свои усилия для достижения общих целей».

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону... она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите», - сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что у России нет желания продолжать вооруженный конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».