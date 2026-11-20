По его словам, если собака случайно съест содержимое кошачьей миски, то вероятность негативных последствий не велика. Речь идёт, например, о расстройстве желудка. Настоящая угроза возникает при регулярном употреблении.

Эксперт пояснил, что у собак и кошек - разные питательные потребности. Поэтому корма для них существенно отличаются. В частности, в кошачьем - больше белка и жирных кислот. И его регулярное употребление собакой может привести к избытку некоторых компонентов.

«Это создаёт повышенную нагрузку на организм. Последствия могут быть самыми неблагоприятными: это и риск панкреатита, и набор лишнего веса, и проблемы с почками и печенью», — заключил глава РКФ.

Ранее Голубев предупредил, что отказ от вакцинации собак многократно повышает риск развития смертельных заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

