Россиян призвали не давать собакам кошачий корм
Компоненты, содержащиеся в корме для кошек, могут нанести вред здоровью собак. Об этом RT заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
По его словам, если собака случайно съест содержимое кошачьей миски, то вероятность негативных последствий не велика. Речь идёт, например, о расстройстве желудка. Настоящая угроза возникает при регулярном употреблении.
Эксперт пояснил, что у собак и кошек - разные питательные потребности. Поэтому корма для них существенно отличаются. В частности, в кошачьем - больше белка и жирных кислот. И его регулярное употребление собакой может привести к избытку некоторых компонентов.
«Это создаёт повышенную нагрузку на организм. Последствия могут быть самыми неблагоприятными: это и риск панкреатита, и набор лишнего веса, и проблемы с почками и печенью», — заключил глава РКФ.
Ранее Голубев предупредил, что отказ от вакцинации собак многократно повышает риск развития смертельных заболеваний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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