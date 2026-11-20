В РФ назвали неподходящими предложенные США идеи завершения конфликта на Украине
Выдвинутые американским переговорщиком Джаредом Кушнером сценарии завершения конфликта на Украине не могут стать базой для стабильного стратегического мира и безопасности в Европе. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов.
Как пишет The Wall Street Journal, Кушнер предложил два варианта. Это передача контролируемых Украиной территорий Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО или замораживание конфликта вдоль линии фронта с предоставлением Киеву гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
По словам парламентария, членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо, так как именно угроза расширения блока к российским границам стала одной из важнейших причин начала спецоперации.
«Нелепо предлагать нам то, что явилось причиной того, что случилось. Это очень сложная и опасная конфигурация, на мой взгляд», — пояснил Климов.
Комментируя второй вариант депутат напомнил, что Россия добивается долгосрочного мира, а не перемирия.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американская сторона предложила увязать урегулирование вопросов безопасности России и Украины с созданием новой архитектуры безопасности в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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