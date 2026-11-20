Как пишет The Wall Street Journal, Кушнер предложил два варианта. Это передача контролируемых Украиной территорий Донбасса в обмен на полноправное членство в НАТО или замораживание конфликта вдоль линии фронта с предоставлением Киеву гарантий безопасности со стороны Вашингтона.

По словам парламентария, членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо, так как именно угроза расширения блока к российским границам стала одной из важнейших причин начала спецоперации.

«Нелепо предлагать нам то, что явилось причиной того, что случилось. Это очень сложная и опасная конфигурация, на мой взгляд», — пояснил Климов.

Комментируя второй вариант депутат напомнил, что Россия добивается долгосрочного мира, а не перемирия.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американская сторона предложила увязать урегулирование вопросов безопасности России и Украины с созданием новой архитектуры безопасности в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

