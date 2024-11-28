«Проигрываем борьбу»: Автомобилисты пожаловались на рост числа причин для эвакуации
В России с годами становится все больше оснований для принудительной эвакуации автомобилей, сказал НСН Виктор Похмелкин.
Если бы владельцу автомобиля звонили перед эвакуацией, предоставляя шанс перепарковать машину, то это было бы куда лучше, чем задержание автомобилей и все последствия, которые с этим связаны, сказал НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Экспертный совет при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ранее предложил обязать правоохранителей звонить владельцу машины перед ее эвакуацией, если автомобиль не создает критической ситуации на дороге. Похмелкин поддержал соответствующую инициативу, однако усомнился в том, что ее примут.
«Всегда лучше попытаться разрешить проблему мирными средствами. Если такие звонки введут, если телефон водителя будет доступен, то, конечно, это лучше, чем задержание транспортного средства и все последствия, которые с этим связаны. Однако я не очень верю в то, что это будет реализовано, потому что эвакуация автомобиля, помимо всего прочего, - еще и бизнес, так что вряд ли те, кто на этом зарабатывают, легко от этого откажутся. Скорее всего, это предложение будет заблокировано на стадии рассмотрения», - сказал собеседник НСН.
По его словам, с годами условий для принудительной эвакуации автомобиля становится все больше.
«Мы все время боролись с незаконной эвакуацией автомобилей, пытались ограничить ее применение. Бывают, конечно, случаи, когда она необходима, но далеко не всегда. Со временем основания для принудительной эвакуации все больше расширяются. Мы ее, к сожалению, эту борьбу проигрываем», - заключил Похмелкин.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее рассказал НСН, что с введением платной парковки и установкой шлагбаумов, во дворах началась битва за парковочные места. Так, по его словам, транспортная проблема превратилась в социальную.
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