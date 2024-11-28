«Проигрываем борьбу»: Автомобилисты пожаловались на рост числа причин для эвакуации

По его словам, с годами условий для принудительной эвакуации автомобиля становится все больше.

«Мы все время боролись с незаконной эвакуацией автомобилей, пытались ограничить ее применение. Бывают, конечно, случаи, когда она необходима, но далеко не всегда. Со временем основания для принудительной эвакуации все больше расширяются. Мы ее, к сожалению, эту борьбу проигрываем», - заключил Похмелкин.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее рассказал НСН, что с введением платной парковки и установкой шлагбаумов, во дворах началась битва за парковочные места. Так, по его словам, транспортная проблема превратилась в социальную.

