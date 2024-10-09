«От четырех миллионов»: Китайские «люксовые» электромобили заменили западные бренды
На электромобиле можно ездить на большие расстояния только на небольшой скорости, это главный минус электрокаров, отметил в эфире НСН Ян Хайцеэр.
Россияне покупают китайские премиальные электромобили взамен ушедших западных брендов, но это нельзя назвать массовым явлением, заявил вице-президент национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с НСН. Он отметил, что цены на китайские гибриды начинаются от четырех миллионов рублей.
Ранее «Известия» со ссылкой на «Авито.Авто» сообщили, что спрос на новые электромобили в России с апреля по август 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 98,6%. Отмечается, что средняя цена нового электрокара за этот период составила около 5,8 млн рублей. На первом месте по спросу среди моделей «электричек» оказался Zeekr 001 (13,6%). Также в топ-5 вошли Zeekr X, Hongqi E-HS9, HiPhi Z и Evolute i-PRO.
«Машины приобретают преимущественно премиального класса. Это некая замена ушедшим многочисленным западным брендам, которые были до 2022 года. И если они стоят достаточно больших денег, то в качестве экономичной и престижной меры выбирается покупка китайского люксового внедорожника. А он, как правило, электрический. Если мы с вами копнем цифры, то это удвоение все равно смешное... То есть, это не какое-то массовое приобретение автомобилей, это не сотни тысяч. И это касается в первую очередь премиальных автомобилей», - сказал Хайцеэр.
Он отметил, что средняя стоимость китайского гибрида в России начинается от четырех миллионов рублей.
«Если мы возьмем не только чистые электрокары, а гибриды, и параллельные, и последовательные, то стоимость будет начинаться от четырех миллионов рублей. Но преимущественно продаются машины более дорогие. Lixiang какой-нибудь, Zeekr – эти машины покупают в качестве лакшери. Конечно, в первую очередь речь о них идет», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Хайцеэр назвал минусы электрических автомобилей. Он отметил, что на большие расстояния на них можно ездить только на невысокой скорости.
«Те люди, которые приобретают электрокары в массовом порядке, руководствуются не экономией в обслуживании, не экономией текущей. Они руководствуются стоимостью абсолютной. Условно, какой-нибудь люксовый внедорожник европейских брендов, который сюда приходит посредством параллельного импорта, стоит 25 миллионов, а китайская «электричка» премиальная стоит 10-15 миллионов – это существенная разница. Я знаю людей, которые перешли с «электрички» обратно на машину с двигателем внутреннего сгорания. Потому что для того, чтобы стабильно заправляться, нужен загородный дом со своей заправкой. Ну и самый главный минус электрического автомобиля – как только ты хочешь поехать далеко, твоя скорость будет невысокая, потому что при высокой скорости очень высокий расход», - добавил Хайцеэр.
Ранее глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов в разговоре с НСН отметил, что китайские производители имеют запас прочности на рынке. Эксперт отмечал, что они будут поднимать цены постепенно, смотреть на реакцию рынка, поэтому новый утильсбор не поможет российскому автопрому в конкурентной борьбе, передает «Радиоточка НСН».
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