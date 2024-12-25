Продажи электромобилей с пробегом в ноябре выросли на 46%
В ноябре 2024 года россияне приобрели в полтора раза больше электромобилей с пробегом по сравнению с ноябрем 2023 года, следует из статистики «Автостат».
В годовом выражении прирост составил 46%. Самыми популярными у россиян брендами электрокаров с пробегом стали Nissan, Tesla и Zeekr.
Самой популярной моделью электрокаров стал Nissan Leaf. Следом по популярности идут Zeekr 001 и Tesla Model 3.
Ранее автоэксперт Сергей Цыганов заявил, что владельцы электрокаров часто сталкиваются со сложностями, связанными с запчастями, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru