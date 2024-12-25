В России выросли перепродажи дорогих автомобилей с пробегом

Уточняется, что речь идёт о легковушках стоимостью от трёх млн рублей. В текущем году таких машин перепродали на 29% больше, чем в 2023-м.

Лидером в сегменте стал седан Toyota Camry. Далее в ТОП-10 расположились BMW X5, BMW 5-й Серии, Geely Monjaro, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-Класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.

Отмечается, что средняя стоимость автомобиля с пробегом в сегменте свыше трёх млн рублей составила 4 476 000 рублей.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство ведёт переговоры с автопроизводителем из КНР по вопросу локализации производства на территории РФ, сообщает RT.

