Средний чек на ремонт автомобилей вырос на 26% осенью 2024 года

Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей за три осенних месяца 2024 года составил 10,5 тыс. рублей, что на 26% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сети автосервисов Fit Service.

По данным Союза автосервисов России, средний чек осенью 2024 года вырос на 16% по сравнению с осенью предыдущего года.