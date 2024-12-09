Средний чек на ремонт автомобилей вырос на 26% осенью 2024 года
Средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей за три осенних месяца 2024 года составил 10,5 тыс. рублей, что на 26% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сети автосервисов Fit Service.
По данным Союза автосервисов России, средний чек осенью 2024 года вырос на 16% по сравнению с осенью предыдущего года.
Причинами этого стали рост прямых издержек, включая арендные обязательства и накладные расходы, такие как затраты на электроэнергию.
Наибольшее увеличение показали такие услуги, как снятие и установка защиты двигателя (+56%), диагностика неисправностей в электрооборудовании (+31%), обслуживание направляющих передних суппортов (+36%), а также поиск утечек масла и других технических жидкостей в двигателе (+20%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru