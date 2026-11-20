Бумажный самолетик против Boeing: Зачем России отечественная игра GTA
Создавать аналог легендарной игры дорого, сложно и бессмысленно, лучше сосредоточиться на более доступных нишевых продуктах, которые гарантированно увлекут росссиян, заявил НСН Александр Кузьменко.
Для разработки российской GTA нужны огромные финансовые ресурсы и специалисты, которых в стране нет, при этом по охвату и масштабу такой продукт все равно проиграет оригиналу, объяснил НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
В России предложили создать собственную версию GTA, но без уклона в криминал и преступность. Соответствующее обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву направил глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он отметил, что подростки пытаются копировать главных героев игры, поэтому стоит задуматься, какие ценности пропагандирует такое развлечение. В российской версии Ветров предложил воссоздать современную эпоху с элементами детектива, приключений и аркады. Кузьменко отметил, что идея хорошая, но сопряжена с рядом сложностей.
«Производство GTA VI стоило $1 млрд. То есть это стоит, как строительство гигантского сталелитейного завода, и у нас есть куда пустить подобные деньги, нежели делать видеоигры. Если сравнивать два этих продукта именно по объему, охвату и прибыли, то это как сравнивать бумажный самолетик с Boeing. Так что идея, конечно, замечательная, но как ее реализовывать, за какие деньги, и что из этого получится? Это разговор на уровне "давайте сделаем наш микропроцессор, который будет конкурировать с тайваньскими". И мы делаем, потому что нам нужны микропроцессоры. Или "давайте сделаем ракету, которая будет конкурировать со Space X". И мы опять же делаем, потому что это важные стратегические области. Но в области развлечений у нас сейчас нет подобной экспертизы. Если мы даже выделим миллиард долларов, то я не уверен, что у нас есть специалисты такого уровня, которые последние 40-50 лет подобный продукт создают на Западе. У нас есть очень талантливые люди, в конце концов, мы страна, которая придумала "Тетрис", "Ил-2 Штурмовик" и сотни замечательных игр, но до такого уровня нам, к сожалению, пока не допрыгнуть», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что вместо попытки сделать аналог GTA, лучше сосредоточиться на более доступных нишевых продуктах, которые придутся по душе пользователям из России.
«На мой взгляд, нужно скорее сконцентрироваться на более нишевых продуктах, которые будут стоить гораздо дешевле, чем западные продукты, но которые будут бить именно в русское сердечко и захватывать нас скорее интересом к нашей отечественной культуре, нежели попытками выйти на какой-то международный уровень и создать действительно широкомедийный продукт. Что-то подобное можно делать, и у нас уже производятся такие игры на так называемом инди-рынке, рынке независимых игр, маленькими компаниями, которые пытаются скопировать какие-то элементы геймплея, каких-то игровых функций. Но это, конечно, будет ни в коем случае не продукт международного уровня и масштаба, каким является сейчас GTA», — поделился Кузьменко.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов объяснял НСН, какой должна стать экранизация GTA, если кто-то решиться воплотить на экране легендарную игру. По его мнению, фильм должен получиться динамичным и полным свободы, безумия, сатиры и провокационности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме назвали ключевые условия гарантий безопасности по Украине
- «В Таиланде меня понесло!»: Найк Борзов об альбоме дочери и секретах «Артишока»
- Невролог назвала причины отсутствия энергии в начале рабочей недели
- Министерство юстиции РФ обновило реестр иноагентов
- Бумажный самолетик против Boeing: Зачем России отечественная игра GTA
- В РФ назвали неподходящими предложенные США идеи завершения конфликта на Украине
- В Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому
- Россиян призвали не давать собакам кошачий корм
- Бесплатные катера запустят между Крымом и Кубанью
- Путин призвал украинцев перейти на правильную сторону истории