Эксперт подчеркнул, что вместо попытки сделать аналог GTA, лучше сосредоточиться на более доступных нишевых продуктах, которые придутся по душе пользователям из России.

«На мой взгляд, нужно скорее сконцентрироваться на более нишевых продуктах, которые будут стоить гораздо дешевле, чем западные продукты, но которые будут бить именно в русское сердечко и захватывать нас скорее интересом к нашей отечественной культуре, нежели попытками выйти на какой-то международный уровень и создать действительно широкомедийный продукт. Что-то подобное можно делать, и у нас уже производятся такие игры на так называемом инди-рынке, рынке независимых игр, маленькими компаниями, которые пытаются скопировать какие-то элементы геймплея, каких-то игровых функций. Но это, конечно, будет ни в коем случае не продукт международного уровня и масштаба, каким является сейчас GTA», — поделился Кузьменко.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов объяснял НСН, какой должна стать экранизация GTA, если кто-то решиться воплотить на экране легендарную игру. По его мнению, фильм должен получиться динамичным и полным свободы, безумия, сатиры и провокационности.

