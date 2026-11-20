По её словам, если человек в выходные позже обычного ложится и просыпается, то «биологические часы не успевают перестроиться». В результате новая рабочая неделя может начаться с недосыпа.

Также эксперт указала, что человеку может просто не хватить двух выходных дней, чтобы снять накопившуюся за будни усталость. В частности, при большом объёме работы субботы и воскресенья может оказаться недостаточно для полноценного восстановления сил.

Бутенко добавила, что дополнительный сон в выходные действительно может улучшить самочувствие, однако не является компенсацией регулярного недосыпа.

Ранее невролог и сомнолог Анна Суша заявила, что взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

