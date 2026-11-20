В Москве открыли памятную доску Феликсу Дзержинскому
Мемориальную доску советскому революционеру Феликсу Дзержинскому открыли в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Доска была установлена на историческом здании Высшего совета народного хозяйства СССР на Славянской площади. Данное ведомство Дзержинский возглавлял в 1924-1926 годах.
В торждественной церемонии приняли участие первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, помощник президента Владимир Мединский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и председатель Общественного совета при ФСБ РФ Василий Титов.
Ранее в ходе опроса выяснилось, что 73% россиян поддерживают возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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