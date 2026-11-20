Собянин осмотрел итоги реставрации фасадов Елоховского собора «Больницу будущего» построят на юго-востоке Москвы Самый высокий бизнес-центр в «Москве-Сити» построят в 2030 году Почти 2 тысячи нарушений ПДД пресекли в ходе рейда «Пешеход» в Москве Еще 3 тысячи самокатов соберут на заводе «Москвич» к сезону аренды 2027 года