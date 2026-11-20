Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, чем помогает дочери Виктории в создании ее дебютного альбома и объяснил, как создавалась недавно вышедшая пластинка «Артишок. Часть 2».

Вика Борзова в феврале 2026 года выпустила свой первый релиз «Снись», весной вышла песня «Ветром», а летом третья песня с ее будущего сольного альбома под названием «Роза». Найк Борзов отметил, что альбом Виктории планируется выпустить в первой половине 2027 года.