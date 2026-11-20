«В Таиланде меня понесло!»: Найк Борзов об альбоме дочери и секретах «Артишока»
История альбома «Артишок» началась на островах, а две песни с него попадут на новый сольник 2027 года, сказал в эфире НСН Найк Борзов.
Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал, чем помогает дочери Виктории в создании ее дебютного альбома и объяснил, как создавалась недавно вышедшая пластинка «Артишок. Часть 2».
Вика Борзова в феврале 2026 года выпустила свой первый релиз «Снись», весной вышла песня «Ветром», а летом третья песня с ее будущего сольного альбома под названием «Роза». Найк Борзов отметил, что альбом Виктории планируется выпустить в первой половине 2027 года.
«Сейчас мы приступили к сведению альбома моей дочери Виктории. Я там выступаю как саунд-продюсер, музыкант, играю на барабанах, на всех инструментах почти – это и бас-гитары, и гитары, и клавиши, синтезаторы, и перкуссии там куча. В трех песнях я подпеваю. Вместе со мной в этой записи участвует еще один небезызвестный музыкант Антон Макаров (лидер группы "Диктофон" - прим. НСН). Мы вдвоем сделали альбом ей. Названия нового альбома Вики я не знаю, он сама его придумывает, это все-таки ее концепция. Выйдет он в следующем году, в первой половине», - сказал музыкант.
Он также объяснил, почему в Таиланде вместо отдыха решил записать альбоме «Артишок», вторая часть которого вышла в середине ноября.
«Название альбома говорит само за себя - там и арт, и шок можно рассмотреть. Для меня это нехарактерная музыка - танцевальная, более электронная, с минимальным количеством живых инструментов. Первую часть я сделал очень быстро, а фундамент для второй сделал еще в Таиланде в начале года. Например, вокал для ремикса на песню "Холодно", которая войдет в мою новую пластинку, я записал там же, на островах. Обычно я в отпуск не беру компьютер, чтобы отвлечься, но в этот раз "совершил ошибку". Я взял с собой ноутбук и в какой-то момент меня понесло: за полтора месяца я сделал практически полальбома ремиксов, плюс там есть еще четыре песни, которые не издавались раньше. В первой части это "Хорошего дня" и "Я с тобой", а во второй - "Мне хотелось выжить" и "Роман немого солнца". Три последних песни были записаны мной в 1980-е, у меня была их концертная запись 1987 года на телефоне, я наткнулся на нее, с этих трех песен история и началась. Я сделал их в танцевальном ключе, увлекся и начал делать песни из разных альбомов», - заключил собеседник НСН.
Музыкант также сообщил, что сейчас вернулся к записи сольного альбома, который выйдет во второй половине 2027 года. По его словам, в эту пластинку войдут песни «Холодно» и «Исчезновение» с альбома «Артишок».
Ранее Найк Борзов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о ИИ-музыкантах по имени Герда и Кай Ф на его альбоме «Артишок»
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