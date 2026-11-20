Министерство юстиции РФ обновило реестр иноагентов
Российский и американский философ Марина Быкова была признана иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
В ведомстве указали, что Быкова распространяла фейки о решениях и политике органов публичной власти России, выступала против проведения СВО. Также она взаимодействует с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.
Также в перечень иноагентов попали активист Максим Максименко, журналистка Елена Барышева, журналист Сергей Панов, блогер Сергей Матвеев, информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)», новостной канал «Бюро» и проект «Перезагрузка 2026».
Ранее Минюст признал иноагентом кинорежиссера Андрея Звягинцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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