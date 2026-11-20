В ведомстве указали, что Быкова распространяла фейки о решениях и политике органов публичной власти России, выступала против проведения СВО. Также она взаимодействует с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.

Также в перечень иноагентов попали активист Максим Максименко, журналистка Елена Барышева, журналист Сергей Панов, блогер Сергей Матвеев, информационно-аналитический ресурс «Красный темник (Александр Сафронов)», новостной канал «Бюро» и проект «Перезагрузка 2026».

Ранее Минюст признал иноагентом кинорежиссера Андрея Звягинцева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

