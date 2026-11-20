Школьникам нужно объяснять, что если они и пользуются искусственным интеллектом, то это должны быть отечественные модели. Они должны понимать, какие есть риски при использовании зарубежных нейросетей, а предупрежден – значит, вооружен, сказал НСН учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что почти все российские школьники используют преимущественно американские нейросети. По его словам, дети часто не выполняют домашние задания самостоятельно, а берут готовые ответы, что ставит под угрозу качество образования. При этом, добавил Кравцов, у школьников нет понимания рисков, связанных с зарубежными сервисами, например, утечки персональных данных. Министр призвал регулировать применение ИИ и объяснять детям не только его возможности, но и опасности. По словам Лутовинова, такая проблема действительно существует, и учителя уже с ней работают.