Перебдеть, чем недобдеть. Союз потребителей о запретах в связи с коронавирусом
Председатель Союзпотреба Шелищ в эфире НСН прокомментировал запрет Россельхознадзора на ввоз продукции животноводства из Китая в посылках и ручной клади.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору запретила ввоз из Китая продукции животноводства в посылках, ручной клади и багаже. Такое решение принято для защиты от возможного заноса нового коронавируса, а также африканской чумы свиней и ящура. Об этом говорится в письме ведомства территориальным управлениям. Им предписано усилить контроль над багажом и ручной кладью пассажиров, которые прибывающих из КНР и Юго-Восточной Азии.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ считает чрезмерными такие ограничения, хотя отметил в эфире НСН, что Россельхознадзор можно понять в данном случае.
«Авторитетные специалисты довольно скептически оценивают применяемые ограничительные меры, в том числе, учитывая, что в Китае вспышка заболевания уже идёт на спад. С другой стороны, можно понять тех, кто отвечает за здоровье людей и животных в нашей стране.
Предпочитают перебдеть, чем недобдеть
Полагаю, что они предпочитают перебдеть, чем недобдеть. Что касается зависимости от китайского импорта продуктов, надо смотреть статистику по каждой конкретной категории. Правда, недавно обнаружил, что есть один такой продукт, по которому мы фантастически зависим от поставок из Китая. Это, к моему большому удивлению, оказался чеснок. По официальной статистике, больше 90% чеснока на нашем рынке импорт и 70% из него - китайского происхождения», - отметил собеседник НСН.
Россельхознадзор в своём письме также поручил территориальным управлениям совместно с администрациями морских и воздушных портов, пограничных железнодорожных и автостанций подготовить дезинфекционно-промывочные блоки. Они необходимы для строго обязательной ветеринарно-санитарной обработки транспорта при въезде из Китая в Россию. Кроме того, с помощью дезковриков обрабатывается обувь пассажиров, прибывающих из КНР.
Кроме того, предписано установить строгий ветеринарный режим по содержанию животных в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в радиусе 20 километров от аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, предприятий по переработке импортируемых продуктов и сырья животного происхождения, а также предприятий по обслуживанию иностранных туристов.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом Kovid-19 в Китае с декабря прошлого года приблизилось к 75 тысячам. Умерли 2118 человек, выздоровели более 16 тысяч. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 26 странах, включая единичные в России.
Всемирная организация здравоохранения ожидает через три недели получения данные о клинических испытаниях двух лекарств от нового коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Один из препаратов представляет собой комбинацию двух лекарств от ВИЧ, а второй - антивирусное средство под названием ремдизивир.
При этом глава ВОЗ считает, что ежедневная статистика, которая констатирует снижение числа новых случаев заражения, не должна стать поводом для самоуспокоенности в борьбе с заболеванием.
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