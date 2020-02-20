Перебдеть, чем недобдеть. Союз потребителей о запретах в связи с коронавирусом

Кроме того, предписано установить строгий ветеринарный режим по содержанию животных в хозяйствах всех форм собственности, расположенных в радиусе 20 километров от аэропортов, железнодорожных и автомобильных станций, предприятий по переработке импортируемых продуктов и сырья животного происхождения, а также предприятий по обслуживанию иностранных туристов.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом Kovid-19 в Китае с декабря прошлого года приблизилось к 75 тысячам. Умерли 2118 человек, выздоровели более 16 тысяч. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 26 странах, включая единичные в России.

Всемирная организация здравоохранения ожидает через три недели получения данные о клинических испытаниях двух лекарств от нового коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Один из препаратов представляет собой комбинацию двух лекарств от ВИЧ, а второй - антивирусное средство под названием ремдизивир.

При этом глава ВОЗ считает, что ежедневная статистика, которая констатирует снижение числа новых случаев заражения, не должна стать поводом для самоуспокоенности в борьбе с заболеванием.