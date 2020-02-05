Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса
Председатель Союза потребителей России в эфире НСН заявил, что даже при запрете поставок из Китая, россияне смогут приобрести достаточно чеснока.
Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что вспышка коронавируса в Китае может привести к дефициту чеснока в России. Они связывают это с тем, что порядка 80% экспорта чеснока в РФ приходится на КНР. При этом, российские продавцы из-за опасности распространения заболевания отказываются от закупок из Китая. Еще одной причиной, по которой на прилавках пропадет чеснок, может стать ажиотаж на этот продукт среди россиян, которые предпочитают бороться с простудными заболеваниями, используя народные средства.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заверил, что Россию дефицит чеснока не ожидает.
«Конечно, при широком распространении ОРВИ и гриппа люди начинают больше пользоваться народными средствами защиты, содержащими фитонциды – чеснок, лук. Но, честно говоря, я не знал, что столь серьезным поставщиком чеснока является Китай. Мы и до того, как Китай стал крупным производителем не испытывали у нас в стране проблем с чесноком. Если, действительно, поставки прекращены, прекращаются или могут быть прекращены, то это, конечно, повлияет на цены. Но чеснок мы не закупаем килограммами и цена его в принципе не столь высока, поэтому я и не думаю, что это как-то серьезно скажется на благополучии наших граждан», - сказал Шелищ.
Собеседник НСН также отметил, что продавцам следует обратить внимание на сообщение Всемирной организации здравоохранения, которая «еще на прошлой неделе сообщала, что товары, поставляемые из Китая, не могут быть переносчиками коронавируса», так как он передается воздушно-капельным путем.
«Если только запретят наши власти – Россельхознадзор. Если же и они не запрещают поставки из Китая каких-либо продуктов, то я не вижу оснований здесь опасаться. А предприниматели, обычно, против своих интересов не действуют. Да и они не контактируют с товаром напрямую, а только на бумаге. Поэтому, думаю, эти опасения [дефицит чеснока] беспочвенны», - заключил председатель Союза потребителей России.
На сегодняшний день в Китае насчитывается свыше 20 тыс человек, которые заболели короновирусом, и около 426 погибших из-за этого вируса. При этом, НСН ранее сообщала, что доля смертности в Китае от последствий коронавируса составляет 2,1%. Официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин заявила, что это значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС) и лихорадкой Эбола.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса
- Прокуратура извинилась перед Голуновым
- «Намозолился язык». Рогозин не оценил шутку Урганта про космонавтов
- Живущая в загоне с козлятами 3-летняя россиянка заинтересовала Бастрыкина
- Пелоси демонстративно разорвала бумаги с речью Трампа