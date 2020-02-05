Союз потребителей опроверг дефицит чеснока из-за коронавируса

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что вспышка коронавируса в Китае может привести к дефициту чеснока в России. Они связывают это с тем, что порядка 80% экспорта чеснока в РФ приходится на КНР. При этом, российские продавцы из-за опасности распространения заболевания отказываются от закупок из Китая. Еще одной причиной, по которой на прилавках пропадет чеснок, может стать ажиотаж на этот продукт среди россиян, которые предпочитают бороться с простудными заболеваниями, используя народные средства.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН заверил, что Россию дефицит чеснока не ожидает.

«Конечно, при широком распространении ОРВИ и гриппа люди начинают больше пользоваться народными средствами защиты, содержащими фитонциды – чеснок, лук. Но, честно говоря, я не знал, что столь серьезным поставщиком чеснока является Китай. Мы и до того, как Китай стал крупным производителем не испытывали у нас в стране проблем с чесноком. Если, действительно, поставки прекращены, прекращаются или могут быть прекращены, то это, конечно, повлияет на цены. Но чеснок мы не закупаем килограммами и цена его в принципе не столь высока, поэтому я и не думаю, что это как-то серьезно скажется на благополучии наших граждан», - сказал Шелищ.