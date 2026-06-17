СМИ: Истребитель-«невидимка» Су-57 доказал эффективность в ходе СВО

Как заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, отечественный истребитель пятого поколения «показал себя блестяще» в ходе спецоперации. С ним согласился генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, по словам которого, самолет продемонстрировал эффективность в условиях противодействия современным системам противовоздушной обороны западного производства, включая комплексы Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Су-57 способен обнаруживать объекты на сотни километров вокруг себя, обеспечивая полную обзорность и контроль воздушного пространства.

Ранее двухместный истребитель Су-57 впервые совершил испытательный полет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

