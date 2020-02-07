Найк Борзов: защити себя от вируса сам - чесночком не китайским!

При этом, по словам музыканта, никакой паранойи в их семье нет: просто каждый должен заботиться о себе сам.

«Тем более, сейчас такая погода, межсезонье постоянное, и этот «шалтай-болтай» на наши организмы действует не очень привычно. Смотрите, на деревьях на многих листья уже практически распустились, а уже, раз, и морозы снова начались. По любому нужно защищать себя и самому о себе беспокоиться, никто о тебе – ни министерство здравоохранения, ни ВОЗ там… Это – дело рук самих утопающих: жевать чеснок, заливать ноздри какими-нибудь растворами с утра и вечером. И все нормально будет, и не будет никаких коронавирусов! Ну, если надо, наденьте масочку, в метро спускаясь…»

Тем же, кто по столь необычной для средней полосы России погоде все же захворал, Найк Борзов велел сидеть дома:

«Нужно самому тоже думать, и больному не ходить по людям, не заражать их. Тоже, вот, странные: сиди дома и болей. Надо самим беспокоиться о себе и об окружающих».

На нервном отношении ко вспышке в Китае нового заболевания уже вовсю пытаются заработать, причем, не только торговлей масками втридорога, но и продажей совершенно экзотических снадобий. Предлагаются заговоренные обереги, освященные амулеты, чудодейственные отвары и мыло от шаманов – и все это по ценам от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, в расчете на то, что поддавшиеся панике недалекие люди отдадут за эту ерунду столько, сколько с них запросят.

Уж лучше, по совету Найка Борзова, зубчик чеснока к вечерней трапезе. Можно незаговоренного. Но лучше все же не китайского…

