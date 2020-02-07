Найк Борзов: защити себя от вируса сам - чесночком не китайским!
Музыкант и его семья столкнулись с отсутствием медицинских масок.
В политическую плоскость перешел вопрос обычных сезонных заболеваний в связи с паникой, вызванной по всему миру китайским коронавирусом. Из аптек пропали обычные медицинские маски - вопреки увещеваниям врачей, что от коронавируса это примитивное средство защиты точно не спасет. Президент велел даже лишать лицензий аптеки, которые решили нажиться на этом нехитром товаре. Между тем, никто не отменял опасности заболевания традиционными для этого времени респираторно-вирусными заболеваниями, в случае с которыми маски как раз кстати, если, конечно, ими правильно пользоваться. С невозможностью купить маски в профилактических целях столкнулась семья Найка Борзова, о чем сам рок-музыкант рассказал НСН.
«Вот у меня дочка ездит в метро в масочке. Но они вообще пропали! То есть их нет».
При этом, по словам музыканта, никакой паранойи в их семье нет: просто каждый должен заботиться о себе сам.
«Тем более, сейчас такая погода, межсезонье постоянное, и этот «шалтай-болтай» на наши организмы действует не очень привычно. Смотрите, на деревьях на многих листья уже практически распустились, а уже, раз, и морозы снова начались. По любому нужно защищать себя и самому о себе беспокоиться, никто о тебе – ни министерство здравоохранения, ни ВОЗ там… Это – дело рук самих утопающих: жевать чеснок, заливать ноздри какими-нибудь растворами с утра и вечером. И все нормально будет, и не будет никаких коронавирусов! Ну, если надо, наденьте масочку, в метро спускаясь…»
Тем же, кто по столь необычной для средней полосы России погоде все же захворал, Найк Борзов велел сидеть дома:
«Нужно самому тоже думать, и больному не ходить по людям, не заражать их. Тоже, вот, странные: сиди дома и болей. Надо самим беспокоиться о себе и об окружающих».
На нервном отношении ко вспышке в Китае нового заболевания уже вовсю пытаются заработать, причем, не только торговлей масками втридорога, но и продажей совершенно экзотических снадобий. Предлагаются заговоренные обереги, освященные амулеты, чудодейственные отвары и мыло от шаманов – и все это по ценам от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, в расчете на то, что поддавшиеся панике недалекие люди отдадут за эту ерунду столько, сколько с них запросят.
Уж лучше, по совету Найка Борзова, зубчик чеснока к вечерней трапезе. Можно незаговоренного. Но лучше все же не китайского…
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