ЦБ Армении сообщил о риске сокращения ВВП из-за ограничений России
Валовой внутренний продукт (ВВП) Армении может сократиться вплоть до 2% из-за ограничений, введенных Россией на ввоз армянской продукции. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, передает издание News.am.
Глава регулятора уточнил, что общий экспорт составляет 6% ВВП страны, а «уязвимые сектора» обеспечивают в общей сложности около 1,5-2% экономики. Именно это определяет максимальное снижение, прогнозируемое Центробанком.
Галстян подчеркнул, что снижение произойдет, если не будут найдены новые рынки сбыта или производство остановится. Однако в случае диверсификации рынков и сохранения объемов экспорта негативное воздействие будет смягчено очень быстро, сообщает РБК.
При этом председатель ЦБ указал на особую чувствительность к ограничениям рынка овощей, газированной воды, алкогольных напитков и косточковых фруктов. В случае значительного сокращения экспорта, которое не удастся нейтрализовать, возможны колебания курса драма к доллару и рублю.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию в связи с введенными ограничениями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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