ЦБ Армении сообщил о риске сокращения ВВП из-за ограничений России

Галстян подчеркнул, что снижение произойдет, если не будут найдены новые рынки сбыта или производство остановится. Однако в случае диверсификации рынков и сохранения объемов экспорта негативное воздействие будет смягчено очень быстро, сообщает РБК.

При этом председатель ЦБ указал на особую чувствительность к ограничениям рынка овощей, газированной воды, алкогольных напитков и косточковых фруктов. В случае значительного сокращения экспорта, которое не удастся нейтрализовать, возможны колебания курса драма к доллару и рублю.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал заплатить фермерам за продукцию, которую они не смогут поставить в Россию в связи с введенными ограничениями, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

