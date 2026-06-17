Госдума: Индексация пенсий произойдёт 1 августа

По ее словам, это произойдет 1 августа. Идексацию произведут в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за прошлый год.

Депутат указала, что после этого повышение выплат пожилым людям состоится 1 октября. Оно затронет сотрудников силового блока и военнослужащих, что повлечет за собой индексацию пенсий бывших сотрудников силовых структур.

Ранее стало известно, что россияне могут получить две пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

