Госдума: Индексация пенсий произойдёт 1 августа

В России произойдет повышение пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

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По ее словам, это произойдет 1 августа. Идексацию произведут в размере до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов в зависимости от заработной платы и отчислений работающего пенсионера за прошлый год.

Депутат указала, что после этого повышение выплат пожилым людям состоится 1 октября. Оно затронет сотрудников силового блока и военнослужащих, что повлечет за собой индексацию пенсий бывших сотрудников силовых структур.

Ранее стало известно, что россияне могут получить две пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
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