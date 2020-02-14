Онищенко назвал эксперта ВОЗ «клоуном» из-за короновируса

Американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини заявил, что минимум одна треть населения Земли могут заразиться новым коронавирусом. При этом, он отмечает, что в зоне риска всего находится две трети жителей планеты.

Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН опроверг теорию ученого.

«Я ему прощаю, он ученый, у него тараканы в голове. Еще и господа журналисты раскручивают, хотят запустить второй тур информационного терроризма. Сейчас ведь найдутся еще каких-нибудь два клоуна, которые скажут «Да нет, это именно так», - сказал Онищенко.