Онищенко назвал эксперта ВОЗ «клоуном» из-за короновируса
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН оспорил заявление о риске заразиться короновирусом двумя третями населения планеты.
Американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини заявил, что минимум одна треть населения Земли могут заразиться новым коронавирусом. При этом, он отмечает, что в зоне риска всего находится две трети жителей планеты.
Бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН опроверг теорию ученого.
«Я ему прощаю, он ученый, у него тараканы в голове. Еще и господа журналисты раскручивают, хотят запустить второй тур информационного терроризма. Сейчас ведь найдутся еще каких-нибудь два клоуна, которые скажут «Да нет, это именно так», - сказал Онищенко.
Эксперт ВОЗ отмечает, что сейчас каждый инфицированный передает вирус в среднем 2-3 людям, что и ведет к заражению двух третей населения Земли. Кроме этого, по мнению Лонджини, никакие карантины не способны остановить распространение коронавируса, подобные меры лишь замедляют процесс. Если же удастся затормозить скорость распространения вдвое, то инфицированными в любом случае могут стать порядка 30% людей.
Ранее НСН сообщала, что китайские врачи спасли 10 заражённых коронавирусом нового типа, находившихся в критическом состоянии, путём переливания плазмы крови выздоравливающих пациентов.
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