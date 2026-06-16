Стритрейсерша Багдасарян стала фигурантом дела о банкротстве

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление о признании банкротом скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян по требованию налоговой инспекции. Соответствующая информация следует из материалов судебной инстанции, сообщает РИА Новости.

Заявление от управления Федеральной налоговой службы по Кировской области поступило в суд в мае, рассмотрение дела назначено на 13 июля. Причины требований налогового ведомства в материалах не раскрываются.

Столичные стритрейсеры могут получить площадку для гонок

Мара Багдасарян, дочь бизнесмена Эльмара Багдасаряна, получила широкую известность благодаря злостным нарушениям правил дорожного движения и уклонению от уплаты административных штрафов, включая использование поддельного больничного листа.

Еще несколько лет назад московские полицейские усомнились в психическом здоровье Мары Багдасарян, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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