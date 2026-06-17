Мирошник: Украина перешла к открытому террору против транспортной инфраструктуры

Удар по российскому пассажирскому поезду Москва – Симферополь говорит о переходе Киева к тактике открытого террора против гражданской транспортной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на посола по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника.

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По его словам, власти Украины таким образом пытаются запугать мирных жителей и дестабилизировать повседневную жизнь.

Дипломат считает произошедшее «преступной тактикой» и попыткой осложнить гражданское транспортное сообщение.

8 июня Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. Был ранен машинист, помощник машиниста погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ТерроризмПоездУкраина

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