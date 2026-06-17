Мирошник: Украина перешла к открытому террору против транспортной инфраструктуры
Удар по российскому пассажирскому поезду Москва – Симферополь говорит о переходе Киева к тактике открытого террора против гражданской транспортной инфраструктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на посола по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника.
По его словам, власти Украины таким образом пытаются запугать мирных жителей и дестабилизировать повседневную жизнь.
Дипломат считает произошедшее «преступной тактикой» и попыткой осложнить гражданское транспортное сообщение.
8 июня Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь. Был ранен машинист, помощник машиниста погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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