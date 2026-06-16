СМИ: Украинская лапша стала источником сальмонеллеза в Эстонии

Пять подростков в Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

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Специалисты называют вероятным источником инфекции продукцию украинского производства под брендом Reeva, уточнет РИА Новости.

Вспышки заболевания, связанные с употреблением этого продукта, уже зафиксировали в десяти странах Европы. Общее число пострадавших на данный момент превышает 80 человек.

В апреле в Азербайджане утилизировали 4,9 тонны замороженного куриного мяса, импортированного с Украины. В продукции обнаружили бактерии сальмонеллы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO/Guido Schiefer
ТЕГИ:ОтравлениеУкраинаЭстония

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