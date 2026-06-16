СМИ: Украинская лапша стала источником сальмонеллеза в Эстонии
Пять подростков в Эстонии заразились сальмонеллезом после употребления лапши быстрого приготовления. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.
Специалисты называют вероятным источником инфекции продукцию украинского производства под брендом Reeva, уточнет РИА Новости.
Вспышки заболевания, связанные с употреблением этого продукта, уже зафиксировали в десяти странах Европы. Общее число пострадавших на данный момент превышает 80 человек.
В апреле в Азербайджане утилизировали 4,9 тонны замороженного куриного мяса, импортированного с Украины. В продукции обнаружили бактерии сальмонеллы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Украинская лапша стала источником сальмонеллеза в Эстонии
- Стритрейсерша Багдасарян стала фигурантом дела о банкротстве
- СМИ: Политическую раскрутку боксера Усика спонсирует украинский олигарх
- Украинский суд заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы
- РФ закрыла въезд для 103 граждан Канады в ответ на санкции Оттавы
- «Размазывают» по врачам: Почему аллергики годами не могут получить медпомощь
- Карелин назвал критику Исинбаевой беспочвенной спекуляцией
- Украинский бомбардировщик Су-24М разбился в Хмельницкой области
- Банкир Гордович дал показания на бывшего главу МХАТа Кехмана
- Отмену наказания за самовольный ремонт дорог назвали недопустимым