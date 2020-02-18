Врач-инфекционист: Весеннее солнце затормозит распространение коронавируса

Пресс-конференция на тему: «Тайны Уханя. Кто скрывает реальный масштаб коронавируса?» прошла 18 февраля в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба Новостей». Её участники поделились мнениями относительно природы происхождения и прогнозов распространения коронавируса нового типа COVID-2019, которым, по последним данным, заразились уже свыше 42 тысяч жителей Китая. В дискуссии участвовали врач-инфекционист Георгий Сапронов, дипломат Николай Платошкин и военный эксперт Игорь Никулин.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов в ходе выступления на пресс-конференции НСН заявил, что предпринимаемых российскими властями мер по предотвращению распространения нового коронавируса достаточно. По его оценке, угроза проникновения коронавируса в РФ из-за сохранения нескольких авиарейсов из Китая в Россию минимальна: пассажиры проходят двойной контроль и остаются в сфере наблюдения врачей.

«Полностью исключить проникновение на территорию Российской Федерации людей, заражённых коронавирусной инфекцией, не представляется возможным. Однако тот опыт, который мы на сегодня имеем, и данные от наших китайских коллег свидетельствуют, что всё-таки для передачи инфекции необходим очень тесный контакт с больным коронавирусной инфекцией именно в клинической форме. Как известно, сейчас все, кто заболевает, стараются всё-таки изолироваться. Основной способ борьбы – это изоляция. Поэтому я не думаю, что это опасно для Российской Федерации», - отметил он.

По мнению Сапронова, борьбе с распространением нового вируса может способствовать и сезонный фактор.

«Коронавирусная инфекция не зависит от погоды, но в то же самое время, учитывая воздушно-капельный путь передачи этой инфекции, она, конечно же, частично подпадает под сезонные. С появлением первых лучей солнца, с повышением температуры, конечно же, и вирусная активность падает. Поэтому вероятность передачи будет снижаться», - отметил врач-инфекционист.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек, от последствий болезни умерли 1868 человек. При этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус недавно предположил, что специалистам видна лишь «верхушка айсберга». Опасения связаны, например, с тем, что коронавирусом заболели некоторые иностранцы, даже не ездившие в Китай. В России отмечено только два случая коронавируса COVID-2019. Пациенты в Тюмени и Чите уже прошли лечение и выписаны из больниц.

