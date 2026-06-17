Выдачи ипотеки могут упасть на 30% после изменения условий
В России выдачи жилищных кредитов могут упасть на 30-35%, сообщил на пресс-конференции руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.
По его словам, это пожжет произойти после изменения условий семейной ипотеки. Объем финансирования стройки россиян «в гипотетическом жестком сценарии может снизиться примерно на 1 триллион рублей в год». Эксперт указал, что такая тенденция приведет к снижению запусков новых проектов и к стагнации ввода жилья. В текущем году, после изменения условий семейной ипотеки, запуски проектов могут снизиться до 41,1 млн квадратных метров, а при сохранении текущих условий будут на уровне 45,1 миллиона «квадратов». В 2027 году показатель может упасть с 49,5 до 41,5 млн «квадратов», еще через год - с 51,9 до 42,9 млн квадратных метров.
Ранее генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период из-за высоких процентных ставок и снижения доступности кредитования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Выдачи ипотеки могут упасть на 30% после изменения условий
- Мирошник: Украина перешла к открытому террору против транспортной инфраструктуры
- Госдума: Индексация пенсий произойдёт 1 августа
- СМИ: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7
- Мбаппе обошел Пеле по количеству забитых голов на чемпионатах мира
- СМИ: Союзники США получат особый доступ к новейшим разработкам ИИ
- ЦБ Армении сообщил о риске сокращения ВВП из-за ограничений России
- СМИ: Украинская лапша стала источником сальмонеллеза в Эстонии
- Стритрейсерша Багдасарян стала фигурантом дела о банкротстве
- СМИ: Политическую раскрутку боксера Усика спонсирует украинский олигарх