Выдачи ипотеки могут упасть на 30% после изменения условий

По его словам, это пожжет произойти после изменения условий семейной ипотеки. Объем финансирования стройки россиян «в гипотетическом жестком сценарии может снизиться примерно на 1 триллион рублей в год». Эксперт указал, что такая тенденция приведет к снижению запусков новых проектов и к стагнации ввода жилья. В текущем году, после изменения условий семейной ипотеки, запуски проектов могут снизиться до 41,1 млн квадратных метров, а при сохранении текущих условий будут на уровне 45,1 миллиона «квадратов». В 2027 году показатель может упасть с 49,5 до 41,5 млн «квадратов», еще через год - с 51,9 до 42,9 млн квадратных метров.

Ранее генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что в России рынок первичного жилья преодолел наиболее сложный период из-за высоких процентных ставок и снижения доступности кредитования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

