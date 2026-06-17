СМИ: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил отказом на просьбу президента Франции Эммануэля Макрона продлить свое пребывание на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен, сообщает The New York Post.

Зеленский рассказал, что попросил у Трампа технологии производства ПВО

По данным газеты, Зеленский ответил, что его ждут в Брюсселе. Предполагается, что там пойдет речь по поводу заявки Киева на вступление в Европейский союз. Президент Украины также выразил недовольство графиком мероприятия. Он пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским на G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sipa USA/ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль Макрон

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