СМИ: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7

По данным газеты, Зеленский ответил, что его ждут в Брюсселе. Предполагается, что там пойдет речь по поводу заявки Киева на вступление в Европейский союз. Президент Украины также выразил недовольство графиком мероприятия. Он пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским на G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

