СМИ: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7
Украинский лидер Владимир Зеленский ответил отказом на просьбу президента Франции Эммануэля Макрона продлить свое пребывание на саммите G7 во французском Эвиан-ле-Бен, сообщает The New York Post.
По данным газеты, Зеленский ответил, что его ждут в Брюсселе. Предполагается, что там пойдет речь по поводу заявки Киева на вступление в Европейский союз. Президент Украины также выразил недовольство графиком мероприятия. Он пожаловался Макрону, что ему не удалось согласовать двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее стало известно, что Трамп не планирует проводить отдельную встречу с Зеленским на G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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