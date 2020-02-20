Врач-инфекционист: Вторая волна коронавируса россиянам не грозит

С этим мнением не согласился начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов. В эфире НСН он выразил уверенность, что «вторая волна» коронавируса, если она вообще будет, не затронет россиян.

«Про инфекционную заболеваемость и её волны, или как мы говорим, циклы, судить довольно сложно. Но принимаемые нашими китайскими коллегами меры и те меры, которые приняты поддержавшими рекомендации ВОЗ странами, дают нам основания сильно надеяться, что, с большой долей вероятности, второй волны эпидемии не будет. Тем более что мы и сейчас довольно эффективно контролируем распространение этой инфекции по всему миру. Поэтому я уверен в том, что ни китайские органы здравоохранения, ни ВОЗ не допустят второй волны распространения заболевания в Китае и, тем более, в Российской Федерации.

Россия имеет огромный опыт по предупреждению распространения многих инфекционных заболеваний. Он накоплен в течение десятилетий: у нас очень большая страна, где встречаются разные климатические условия, поэтому много инфекций, и мы с ними успешно боремся. Мы готовы к такому заболеванию [как новый коронавирус – прим. НСН], и я думаю, что за это время будет накоплен довольно большой эпидемический опыт по расследованию, от кого произошло заболевание, по прерыванию распространения этого заболевания. Думаю, что второй вспышки не будет, и россияне могут быть спокойны», - заявил врач-инфекционист.

Число заболевших коронавирусом нового типа за пределами Китая уже превышает 1,1 тысячи человек. В России были зафиксированы два случая – заразились китайская студентка в Тюмени и китаец в Чите, перед этим ездивший в Китай. Оба лечились в больнцах и уже выписаны. С тех пор власти РФ значительно ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, добыло сокращено до минимума количество авиарейсов из Китая, а с 20 февраля гражданам КНР временно запрещён въезд в Россию с туристическими, учебными, частными и рабочими целями.

Между тем, первые заразившиеся среди россиян есть – это туристы на круизном судне Diamond Princess, с 3 по 19 февраля находившегося на карантине в порту Иокогамы. По разным данным, заразились три или четыре россиянина, все они госпитализированы в японские больницы. Ещё шесть россиян сошли на берег и отправились в Россию: две россиянки – 19 февраля, ещё четыре их соотечественника – в четверг. Сапронов в беседе с НСН отметил, что после двухнедельного карантина и проверок они не представляют никакой угрозы с точки зрения распространения коронавируса.

