Платошкин допустил, что китайцы «мухлюют» со статистикой по коронавирусу

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин во время выступления в пресс-центре НСН не исключил, что официальные данные властей КНР по коронавирусу могут быть неточными.

«Что касается китайской статистики, я не исключаю, что она неправильная, потому что китайцы любят мухлевать со статистикой, у них такое бывает. Но я бы сказал, что в данных условиях, если они нам немного подвирают, это, может быть, и правильно – с точки зрения нераспространения паники населения. Как мне рассказывают люди, которые имеют связь с Китаем, там в некоторых городах страны карантин тотальный. Не то что нельзя выходить на улицу – по улицам ездят машины, которые льют какие-то химикаты. Ходить после этого какое-то время там невозможно – всё жжёт», - отметил дипломат.

По официальным данным, на данный момент заражёнными числятся более 42 тысяч жителей Китая, от последствий болезни умерли 1868 человек. При этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус недавно предположил, что специалистам видна лишь «верхушка айсберга». Опасения связаны, например, с тем, что коронавирусом заболели некоторые иностранцы, даже не ездившие в Китай. Между тем, учёные из Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней спрогнозировали пик заболеваемости новым вирусом на середину-конец февраля. Есть мнение, что к этому моменту коронавирусом заболеют до 500 тысяч жителей китайского города Ухань, откуда получила распространение инфекция.

