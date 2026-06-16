СМИ: Союзники США получат особый доступ к новейшим разработкам ИИ
США и Европейский союз прорабатывают механизм привилегированного доступа ближайших союзников Вашингтона к передовым моделям искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Financial Times.
Переговоры начались после того, как администрация президента США Дональда Трампа запретила компании Anthropic поставлять новейшую модель нейросети зарубежным клиентам из соображений национальной безопасности.
Министр торговли США Говард Латник обсудил эту инициативу с европейскими дипломатами на полях саммита Большой семерки во Франции. В дальнейших консультациях примут участие руководители Anthropic и OpenAI Дарио Амодеи и Сэм Альтман, а лидеры стран продолжат обсуждение проекта на встрече в Эвиане.
Согласно рассматриваемой схеме, страны со статусом «доверенных партнеров» смогут получать новейшие американские разработки в сфере нейросетей, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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