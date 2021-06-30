Привет из будущего. Россию накроет волна аномальной жары

Теплее всего будет в Якутии, Хабаровском крае Якутии, Хабаровском крае, Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Чувашии – там ожидается до 37 градусов тепла, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Недалеко от них ушел Краснодарский край, где воздух прогреется до 30-35 градусов. Комфортной температуру можно назвать лишь на севере Центрального федерального округа – в Москве, Подмосковье, Костромской, Ивановской областях прогнозируется от 20 до 26 градусов тепла, в то время как на юге округа - в регионах Черноземья, Белгородской, Курской, Воронежской областях - от 26 до 31 градуса тепла.

Волны тепла и засушливые периоды будут становиться все более интенсивными, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«К 2050 году Москва переместится и по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. Кубань, Ставрополье, Нижняя Волга, Ростовская область тоже должны готовиться к тому, что будут более жаркие условия. Повышение температуры будет происходить во многих городах, к этому нужно готовиться. Глобальные изменения климата будут растянуты во времени, это произойдет через 20-30 лет. Возможное глобальное изменение климата может привести к тому, что начнутся довольно серьезные и опасные процессы с вечной мерзлотой. Начнутся проседания дорог, нефтепроводов, газопроводов за счет того, что вечная мерзлота будет уходить. В Министерстве экологии посчитали, что это будет стоить триллионы рублей – компенсировать те потери, которые возникнут», - объяснил он.

К чему могут привести глобальные изменения климата, «Радиоточке НСН» рассказал завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

«Меняются традиционные уклады. Водное хозяйство и гидроэнергетика. Сток будет распределен по всем сезонам. Получается, надо по-другому строить всю работу по накоплению и расходованию воды. Сельское хозяйство изменится. Те культуры, которые выращиваются сейчас, окажутся не в своих условиях. Коснется и строительного комплекса. Потребуется охлаждение домов вместо их отопления», - сказал он.

Однако собеседник НСН заметил, что в климатических изменениях на территории России есть не только отрицательные стороны.