Власти США призвали не верить слухам о предстоящем всемирном блэкауте
Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях в соцсети Х призвало американцев не верить слухам о предстоящих всемирных «блэкаутах» и «секретных ЧП».
Обращение выпущено в преддверии проверки системы экстренного оповещения, которая пройдет 17 ноября. Агентство указало, что проверка продлится одну минуту и никаких действий предпринимать не требуется. «Никаких отключений электроэнергии, никаких тайных чрезвычайных происшествий. Просто наша плановая проверка на телевидении и радио», - следует из сообщения.
Ранее стало известно, что тест системы оповещения в США может совпасть с «цифровым апокалипсисом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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