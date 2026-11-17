Обращение выпущено в преддверии проверки системы экстренного оповещения, которая пройдет 17 ноября. Агентство указало, что проверка продлится одну минуту и никаких действий предпринимать не требуется. «Никаких отключений электроэнергии, никаких тайных чрезвычайных происшествий. Просто наша плановая проверка на телевидении и радио», - следует из сообщения.

Ранее стало известно, что тест системы оповещения в США может совпасть с «цифровым апокалипсисом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

